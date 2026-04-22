Fã abre em Porto Alegre sua 4ª loja da marca de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca

Com R$ 800 mil, será aberta uma franquia da marca de cosméticos WePink na Rua dos Andradas, 1284, no Centro Histórico, em Porto Alegre. A loja terá 80 m² e será a primeira da empresa fora de shoppings no Rio Grande do Sul, onde já possui quiosques na Capital, além de Canoas, Novo Hamburgo, Pelotas, Santa Maria, Passo Fundo e Caxias do Sul.

O principal apelo é de que uma das donas da empresa é a influenciadora Virginia Fonseca, conhecida nas redes sociais. O mais curioso: a unidade será a quarta da franqueada Carolyne Oliveira, que é fã de Virginia, mas enfatiza que o retorno financeiro das lojas é “muito bom".

— Muitas pessoas vão aos quiosques por causa da Virginia, mas é um produto de qualidade e com bom custo-benefício. Temos bastante clientes recorrentes, que vêm repor os itens assim que terminam.

Carolyne Oliveira, franqueada da WePink. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A loja vende produtos para a pele e para o cabelo, mas Carolyne ressalta que os campeões de vendas são os perfumes e os sprays corporais. Serão 10 funcionários na nova operação, que deve ser inaugurada em junho. Uma placa na porta do prédio já avisa quem passa pela Rua da Praia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)