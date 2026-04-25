Europa luta contra o passado, enquanto outros países moldam a "fábrica do futuro"

Na Hannover Messe 2026, foi divulgada atualização do estudo Barômetro da Indústria 4.0. Hannover Messe / Divulgação

A Hannover Messe, feira industrial aqui na Alemanha é espaço para expor, aprender, fazer negócios e também para críticas. E a Alemanha, motor econômico da Europa, tem sido muito criticada pela desaceleração da sua indústria, setor que, incomodado, culpa as condições do país. A atualização do estudo Barômetro da Indústria 4.0, feito pela consultoria de gestão e TI MHP e pela Universidade Ludwig-Maximilians de Munique (LMU), conclui que “a China está moldando a fábrica do futuro, enquanto a Europa, particularmente a região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça), luta contra o seu passado.”

Um dado: apenas 3% das empresas alemãs estão usando softwares que integram mais estrategicamente os dados com o controle de produção, a chamada “manufatura definida por software”, e não mexendo na máquina fisicamente e parando produção. Na China e na Índia, é 30%.

México e Estados Unidos também estão modernizando e implementando mais rapidamente essas tecnologias, o que exige bastante inteligência artificial (IA). O Brasil não aparece no estudo.

Digitalização

A média mundial de digitalização da indústria subiu de 48% para 68% em quatro anos. Alemanha, Áustria e Suíça (região DACH) estagnaram em 57%, enquanto o Reino Unido caiu para 62%. China subiu a 72% e Estados Unidos a 69%. Índia fica em 68% e México em 67%.

Gêmeos digitais

Tecnologia que espelha em um software do produto à uma fábrica inteira para pensar novos processos e estruturas, os gêmeos digitais se disseminam mais do que qualquer digitalização. Em fábricas, seu uso passou a 62% e na logística 67%, mais do que o dobro de 2022. China lidera, adotando em 84% das empresas. Na sequência, vêm México (74%), Índia (68%), EUA (61%) e Reino Unido (54%). A região DACH (Alemanha, Áustria e Suíça) fica em último lugar, com 42%.

E a IA?

O estudo aponta que Alemanha, Áustria e Suíça (região DACH) estão “presas em um hiato de expectativas” em relação à inteligência artificial. China (71% das empresas implementam) se destaca, seguida por Índia (61%) e Estados Unidos (57%). México (51%) e Reino Unido (48%) são intermediários, enquanto a região DACH fica para trás, com 37%.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)