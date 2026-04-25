Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Indústria
Análise

Europa luta contra o passado, enquanto outros países moldam a "fábrica do futuro"

Um "barômetro" mostra os avanços e as defasagens tecnológicas de vários países, como Alemanha, China e México

Giane Guerra

Direto de Hannover

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