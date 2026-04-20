"Europa está colocando restrição à matéria-prima", diz empresário do RS que garante que biocombustível não afeta produção de comida

Tema que apareceu com força nos discursos do presidente Lula aqui na Hannover Messe aqui na Alemanha, a defesa do etanol e do biodiesel ocorre devido a novas regras para importação de biocombustíveis pela Europa. Lula esteve no estande de uma empresa de Passo Fundo, a B8, que produz biodiesel e foi parte da estratégia para criticas a regulamentação europeia.

— A União Europeia está colocando restrições na matéria-prima. Se não mudarmos essa legislação, em 2030 teremos dificuldade para exportar — disse o presidente da Be8, Erasmo Battistella, que explicou a situação no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Assista acima.

A feira é a mais importante do setor industrial na Europa.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: embate da escala 6x1, crédito para inovação e licença para novo porto no RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)