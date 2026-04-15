Estiagens e citação em inquérito da PF levam indústria agrícola à recuperação judicial de R$ 58 milhões

Fundado em 2011, o grupo Ativa Agro, de Entre-Ijuís, entrou em recuperação judicial com dívida de R$ 58,17 milhões. O plano de reestruturação, apresentado recentemente, será levado agora à votação em assembleia de credores, diz o administrador judicial Genil Andreatta, do escritório Andreatta & Giongo.

Na petição inicial, a empresa, que fabrica equipamentos agrícolas e de irrigação, apontou entre os motivos da crise as quebras de safra consecutivas e a restrição de crédito. O principal impacto, porém, ocorreu em 2024, quando o grupo foi citado em inquérito da Polícia Federal (PF) sobre projetos de energia solar financiados com recursos públicos, nos quais atuava como intermediadora. Apesar de não haver denúncia, a investigação levou ao bloqueio de mais de R$ 8 milhões em ativos.

Por conta desse inquérito, a empresa sofreu com a rescisão de contrato por sua principal parceira comercial: a Krebsfer. A ruptura interrompeu o fornecimento de peças para equipamentos de irrigação e paralisou operações, afetando a principal linha de negócios.

Segundo o advogado Rogério Soares, da Cesar Peres Dulac Muller Advogados, o plano de recuperação judicial prevê reorganizar a dívida, ajustar prazos e condições de pagamento. Na operação, será centralizada a administração e reformulada a área comercial.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)