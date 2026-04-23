Escala 6x1 ou 5x2? Jornada de 44 ou 40 horas? Veja como é aqui na Alemanha

Aproveitando a viagem à Alemanha para cobrir a Hannover Messe, feira industrial, a coluna ouviu a advogada Delaine Kühn, brasileira que mora aqui há nove anos, para saber como é a jornada de trabalho no país europeu. No Brasil, um projeto de lei avançou no Congresso com a proposta de acabar com a escala 6x1 e reduzir de 44 a 40 horas o máximo semanal. Na Alemanha, há muitas diferenças. O salário é por hora, com um piso mínimo. Há formatos diferentes de contrato, com retirada de encargos para até 10 horas semanais, além da possibilidade de jornada parcial. Com exceções negociáveis, a jornada costuma ser 5x2 e até 4x3. Porém, os consumidores aceitam que o comércio praticamente não abra aos domingos. Saiba mais no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.