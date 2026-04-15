Escala 6x1, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 15.04

Agenda
Ministros falam ainda pela manhã sobre o projeto de lei enviado pelo governo federal para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais, conforme publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Deve ser protocolado ainda nesta quarta-feira (15). O objetivo central da proposta é assegurar dois dias de folga remunerados para os trabalhadores a cada cinco dias trabalhados. No regime atual, é necessário trabalhar seis para ter um dia de descanso: Governo Lula encaminha projeto sobre o fim da escala 6x1 ao Congresso Nacional
Nova pesquisa eleitoral da Genial/Quaest.
IBGE divulga a pesquisa Mensal de Comércio (fevereiro).
Nos Estados Unidos, será lançado o Livro Bege do Federal Reserve, com as percepções sobre a economia do banco central norte-americano
Contempla Summit reunirá mais de 100 profissionais de RH (recursos Humanos) em evento no Instituto Caldeira, às 13h30min. A colunista aqui será uma das participantes para falar sobre cenários econômicos.
Tá na Mesa da Federasul com presidentes da Assembleia Legislativa.
Pílulas
Dólar caiu 0,07%, para R$ 4,99. Ibovespa subiu 0,33%, aos 198.657 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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