Escala 6x1, dólar, Ibovespa, mais agenda e pílulas da economia 15.04

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Ministros falam ainda pela manhã sobre o projeto de lei enviado pelo governo federal para acabar com a escala 6x1 e reduzir a jornada de 44 para 40 horas semanais, conforme publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). Deve ser protocolado ainda nesta quarta-feira (15). O objetivo central da proposta é assegurar dois dias de folga remunerados para os trabalhadores a cada cinco dias trabalhados. No regime atual, é necessário trabalhar seis para ter um dia de descanso: Governo Lula encaminha projeto sobre o fim da escala 6x1 ao Congresso Nacional