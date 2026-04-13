Endividamento dos gaúchos sobe ao maior nível em 10 meses

Principais dívidas encontradas pela pesquisa da Fecomércio-RS são no cartão de crédito (63,2%). Neimar De Cesero / Agencia RBS

O endividamento dos gaúchos subiu em março a 85,9% das famílias após duas quedas consecutivas. É o maior patamar em 10 meses. A pesquisa é da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), que observa a elevação tanto em quem tem renda menor quanto maior do que 10 salários mínimos. Também subiu a 18,1% o percentual de famílias que acreditam estar muito endividadas. É considerada tomada de crédito — como cartão de crédito, financiamentos e empréstimos —, não incluindo contas de consumo, como água, energia elétrica ou telefonia.

A inadimplência, porém, teve um pequeno recuo, para 26,7%. A entidade acredita ser efeito da redução do Imposto de Renda, que isentou quem ganha até R$ 5 mil. Um terço das famílias de renda menor tem contas em atraso, enquanto apenas 8,5% das que ganham mais estão inadimplentes, embora este indicador esteja aumentando.

Presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn vê o endividamento alto como um óbvio limitador de consumo. Principais dívidas: cartão de crédito (63,2%), carnês (47,2%), financiamento de carro (6,9%), financiamento habitacional (6,3%), crédito pessoal (5,5%) e crédito consignado (3,6%).





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