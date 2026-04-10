Embargada obra de condomínio de R$ 65 milhões no Litoral inspirado em ilha de Dubai

Condomínio foi anunciado em 2023, com investimento de R$ 65 milhões. Ideia1 / Projeto Arquitetônico

Estão sob embargo as obras do Prime Beach Curumim , um condomínio no Litoral que chama a atenção por ser inspirado em Palm Jumeirah, uma ilha em formato de palmeira em Dubai. O projeto foi noticiado em 2023 pela coluna, com uma previsão de investimento de R$ 65 milhões. A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) afirma que há um embargo judicial, consequência de irregularidades que o órgão identificou no processo de licenciamento ambiental, que estava sendo conduzido pela prefeitura de Terra de Areia.

O projeto já tinha recebido licença, mas a Fepam questionou a competência do município para emiti-la. O secretário de Agricultura e Meio Ambiente de Terra de Areia, Belchior Braga, e a incorporadora SPE Prime Beach Curumim negam que seja um "embargo judicial", mas sim exigências de adequação de documentos. Desde os apontamentos do órgão estadual, o processo foi revisto, exigências foram atendidas e agora estaria em fase final de atualização dos documentos técnicos, assegura a prefeitura, que espera retomar em breve a liberação para a construção.

A SPE Prime Beach Curumim diz que o cronograma das obras segue inalterado, ou seja, a entrega está prevista para novembro de 2026.

Obra viária não começou

Como contrapartida, está prevista a duplicação de um trecho de 2,2 quilômetros da Avenida Edgar Schneider, entre a Estrada do Mar e a praia de Curumim, em Capão da Canoa. Segundo a incorporadora, a intervenção ainda não foi iniciada porque depende da licença ambiental.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)