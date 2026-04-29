Em que pé está o projeto para duas novas orlas no Guaíba, anunciado por dona de shopping

Projeto da Multiplan para fazer novas orlas no Guaíba foi noticiado pela coluna ainda em 2024. Multiplan / Divulgação

Em que pé está o projeto da Multiplan para fazer duas novas orlas no Guaíba, em Porto Alegre? Leitores perguntam sobre o andamento porque a coluna noticiou a intenção da empresa ainda em 2024, com previsão de iniciar a obra no começo de 2025. Ainda não iniciou.

A equipe da empresa diz que precisou fazer ajustes no projeto para obter as licenças. As mudanças, porém, não foram detalhadas. Depois, a Multiplan precisará entregá-las aos órgãos públicos que dão as liberações, do Estado e do município. Após o início, a execução da obra deve levar dois anos, diz o presidente, Eduardo Peres. A estimativa inicial era de um ano.

A Multiplan é dona de shoppings. No Rio Grande do Sul, tem o BarraShoppingSul e o ParkShopping Canoas, além de estar construindo o bairro planejado Golden Lake.

Este projeto foi chamado de Orla Golden Lake e previa investimento de R$ 60 milhões, revitalizando a área pública e garantindo a vista dos prédios para o Guaíba. Este trecho 6 prevê 31 mil metros quadrados. Um trecho 5, com a Orla BarraShoppingSul, projeta 23 mil metros quadrados, com novo aporte de R$ 20 milhões. No meio, chegou a se cogitar uma escola de futebol do Grêmio, cuja negociação travou. Ainda assim, a Multiplan queria fazer o calçadão desta parte, ligando as duas áreas revitalizadas.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)