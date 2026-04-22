Elevador "inteligente" com tecnologia feita no RS veio à maior feira industrial da Europa

Empresa alemã com fábrica brasileira em Guaíba, a TK Elevator trouxe à Hannover Messe o seu "elevador inteligente". O painel, que responde a comandos de toque, e a tecnologia foram desenvolvidos no Rio Grande do Sul. O equipamento está exposto no estande da Microsoft, pois as empresas são parceiras.

O diretor de Nova Instalações e Modernização, Eduardo Caram, também contou na entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, que o novo centro de engenharia no Rio Grande do Sul está quase pronto. O projeto, de R$ 30 milhões, fica junto da fábrica e tem previsão de ser inaugurado já em junho. Veja acima imagens do empreendimento e assista à entrevista completa com o executivo.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)