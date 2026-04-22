Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Na Alemanha
Notícia

Elevador "inteligente" com tecnologia feita no RS veio à maior feira industrial da Europa

Fábrica fica na região metropolitana de Porto Alegre e terá, em breve, um novo centro de engenharia de R$ 30 milhões

Giane Guerra

Direto de Hannover

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