Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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"Efeito Trump": por que o dólar caiu abaixo de R$ 5

 Investidor está retirando recursos de economias maduras, como a dos Estados Unidos

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