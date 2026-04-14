"Efeito Trump": por que o dólar caiu abaixo de R$ 5

A fuga de capitais dos Estados Unidos, impulsionada pelas ações do presidente Donald Trump, faz cair a cotação da moeda norte-americana em economias emergentes, como o Brasil. Assista à explicação no programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: mais CMPC, transformação da Ceasa, R$ 100 milhões da Fruki e calçadista sai do RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)