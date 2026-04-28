E se o aeroporto de Porto Alegre alagar de novo? CEO da Fraport responde

E se o aeroporto Salgado Filho, de Porto Alegre, alagar de novo, já que obras de prevenção ainda não foram feitas e há previsão de El Niño para este ano? A CEO da Fraport, Andreea Pal, respondeu a pergunta da coluna no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: embate da escala 6x1, crédito para inovação e licença para novo porto no RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)