Dólar e petróleo despencam e bolsa dispara com um frágil cessar-fogo; por quê?

Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Mercado financeiro
Análise

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