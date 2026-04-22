Do agro à energia, parceria quer levar mais empresários alemães ao RS e vice-versa

Assinatura de uma parceira para intensificar programa iniciado pela Giane Guerra / Grupo RBS

Aproveitou-se a movimentação da parceria da Hannover Messe com o Brasil aqui na feira para oficializar uma parceria para levar mais empresários alemães ao Rio Grande do Sul e vice-versa. A iniciativa já é feita pela Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre. Das quatro missões já previstas, uma ocorreu em março, voltada ao agronegócio. As próximas serão ainda em 2026, com foco em bioenergia e outros temas.

O diretor-executivo Dietmar Sukop diz que há subsídio do governo alemão e agora a ideia é que tenha também do governo gaúcho após esta assinatura com Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Invest RS e Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs). Outra opção será trazer empresários gaúchos à Alemanha. O comércio internacional deve aumentar com a entrada em vigor do acordo União Europeia-Mercosul em 1º de maio.

Por fim, Sukop também destacou à coluna que a câmara faz estudos específicos para empresas que querem vender à Alemanha. O custo é baixo, cerca de R$ 3 mil. Além disso, há um programa no qual profissionais aposentados alemães vão ajudar empresas do Rio Grande do Sul. Neste caso, é preciso apenas pagar deslocamento, hospedagem e alimentação.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)