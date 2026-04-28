Dell instala no RS seu 1º laboratório global de design digital e inteligência artificial

Novo espaço da Dell foi instalado no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Dell Technologies / Divulgação

Gigante mundial de tecnologia e conhecida pelos computadores, a Dell Technologies terá um laboratório de design digital em Porto Alegre. Em parceria com o Instituto Eldorado, a estrutura foi instalada na parte nova do Instituto Caldeira. A operação reunirá trabalhos que hoje são feitos em unidades espalhadas pelo mundo, como pesquisa aplicada em inteligência artificial, experiência do usuário e inovação em design industrial.

Diego Puerta, presidente da Dell no Brasil. Nani ArtClub / Especial

— Neste primeiro momento, esse time desenvolverá a interface do software dos aplicativos da Dell. Ou seja, tornar o software, seja um Dell Display Manager ou um SupportAssist que vêm na máquina, mais simples de usar, fáceis, interativos e intuitivos. E são softwares que equipam os equipamentos da Dell no mundo inteiro, não só os vendidos no Brasil. O objetivo é simplificar a utilização — explica o presidente da Dell no Brasil, Diego Puerta, que é gaúcho e havia antecipado à coluna ainda no South Summit Brasil que uma novidade para o Estado estava por sair.

O espaço de 400 metros quadrados terá cerca de 40 profissionais com conhecimento de design, experiência do cliente e interface gráfica. O investimento não é divulgado. A gestão do laboratório da Dell com a execução dos projetos será feita pelo Instituto Eldorado, que já atua no programa de capacitação Geração Caldeira e está em Porto Alegre há 16 anos, com 160 funcionários.

Roberto Soboll, superintendente do Instituto Eldorado. Instituto Eldorado / Divulgação

— É um espaço físico muito legal, que permite explorar novas visões, ambientes para pesquisa, treinamento e experiências — conta o superintendente, Roberto Soboll.

Com esta e outras operações, o Caldeira atinge 141 escritórios de empresas.

Pedro Valério, diretor-executivo do Instituto Caldeira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

— Temos falado muito sobre inteligência artificial, é importante ter algo concreto e percebemos que, no contexto de design, temos vocação nos talentos do Rio Grande do Sul para a economia criativa — diz o diretor-executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério — Quando empresários visitam o prédio e veem que terá o laboratório da Dell e do Eldorado, querem estar perto, traz exposição internacional. Impacta a autoestima do Estado.

A maior operação da Dell no Estado fica em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)