"Déficit" de carne bovina no mundo elevará preços

Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Os surtos de febre aftosa na China devem manter o mercado como principal comprador

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