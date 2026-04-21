De R$ 260 a R$ 1 mil, no que o porto-alegrense gastará menos ou mais no Dia das Mães

Apesar dos pesares do momento econômico, seis em cada 10 lojistas de Porto Alegre pretendem vender mais neste Dia das Mães do que no do ano passado. O quanto mais varia bastante, mas boa parte dos comerciantes flutua entre um crescimento esperado de 20% e 30%, o que será significativo se alcançado. A sondagem foi feita pelo Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), com alguns dados antecipados à coluna.
O gasto médio esperado nas lojas é de R$ 518. Veja onde os consumidores gastam mais:
- Joalheria e ótica: R$ 1.020
- Eletrodomésticos: R$ 925
- Móveis e decoração: R$ 800
- Artigos esportivos: R$ 690
- Calçados: R$ 486
- Acessórios, bijuterias e artesanato: R$ 466
- Cama, mesa e banho: R$ 466
- Bazar e utensílios domésticos: R$ 433
- Vestuário: R$ 423
- Cosméticos, perfumaria e higiene: R$ 406
- Floricultura: R$ 260
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: que fim levou o Hyperloop, recordes da Panvel e R$ 212 milhões vendendo "batatinhas"
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)