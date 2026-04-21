Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Data emotiva
Notícia

De R$ 260 a R$ 1 mil, no que o porto-alegrense gastará menos ou mais no Dia das Mães

Seis em cada 10 lojistas querem aumentar vendas neste ano

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS