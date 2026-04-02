De R$ 12 mil a R$ 2 milhões: as franquias que querem abrir operações agora no RS

MidiaTake e Maple Bear participarão da Feira da Franquia, em Porto Alegre. Midiatake, Anselmo Cunha / Divulgação, Agencia RBS

De 12,9 mil a R$ 2 milhões será o investimento inicial para abrir um negócio das marcas que vão expor em mais uma edição da Feira da Franquia em Porto Alegre, que será realizada de 24 a 26 de abril no BarraShoppingSul. O diretor Arvid Auras aposta no interesse dos empreendedores em potencial ainda que a economia esteja passando por mais um momento conturbado, com guerra, juro e endividamento altos.

— As pessoas não deixam de querer ter o seu próprio negócio e fazer investimentos — comentou Auras em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH, que também ouviu os representantes das marcas que se destacam pelos aportes exigidos.

A franquia de R$ 12,9 mil

A MidiaTake oferece equipamentos e treinamento para que o franqueado projete publicidades em locais como ônibus, shoppings e academias. Não precisa ter formação específica ou experiência. De Curitiba, a empresa está presente em 14 cidades no país.

— Nosso tíquete médio é de R$ 500 a R$ 1,5 mil por mês (valor que cada cliente paga) e o custo da operação é muito baixo — destacou o sócio Lyncoln Lisboa.

A franquia de R$ 2 milhões

Já o investimento mais alto é o da Maple Bear, afinal é para abrir uma escola bilíngue. A estrutura precisa ter, no mínimo, mil metros quadrados. A rede já tem unidades no Rio Grande do Sul e pretende alcançar novas regiões.

— Canoas, Gravataí, Pelotas, Ijuí e Santo Ângelo são algumas — listou o executivo de Expansão Paulo Freitas, estimando em 36 meses o tempo médio de payback (retorno do investimento).

Ouça no Spotify:

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: Usina bilionária, recuperação judicial da Xalingo e novo centro logístico da Shopee

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)