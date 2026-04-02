Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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De R$ 12 mil a R$ 2 milhões: as franquias que querem abrir operações agora no RS

Marcas estarão em um evento organizado para atrair pessoas interessadas em investir em um negócio próprio

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