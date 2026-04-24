Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Situação global
Análise

De desoneração da gasolina a energia limpa e compras em sites asiáticos: Alemanha e Brasil têm desafios em comum

O cenário foi agravado pela guerra no Irã, que gera inflação nos dois países

Giane Guerra

Direto de Hannover

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