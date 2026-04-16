De bets a canetas emagrecedoras: NielsenIQ projeta consumo e impacto no orçamento de famílias do Sul

Praticamente tudo (ou tudo mesmo) impacta o consumo e a NielsenIQ é uma empresa conhecida globalmente pela projeção de tendências que faz. Seus estudos são usados para planejamento em todos os setores econômicos, principalmente no varejo. O consumo passa, mais uma vez, por uma revolução. Recentemente, a consultoria lançou duas pesquisas para identificar o reflexo das bets (apostas esportivas online) e das canetas emagrecedoras no consumidor brasileiro e no orçamento familiar, inclusive com um recorte para a Região Sul. Para detalhá-los, o podcast Nossa Economia, de GZH, entrevistou Gabriel Fagundes, líder de Insights na NielsenIQ. Ouça acima.
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Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: que fim levou o Hyperloop, recordes da Panvel e R$ 212 milhões vendendo "batatinhas"
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)