De bets a canetas emagrecedoras: NielsenIQ projeta consumo e impacto no orçamento de famílias do Sul

Praticamente tudo (ou tudo mesmo) impacta o consumo e a NielsenIQ é uma empresa conhecida globalmente pela projeção de tendências que faz. Seus estudos são usados para planejamento em todos os setores econômicos, principalmente no varejo. O consumo passa, mais uma vez, por uma revolução. Recentemente, a consultoria lançou duas pesquisas para identificar o reflexo das bets (apostas esportivas online) e das canetas emagrecedoras no consumidor brasileiro e no orçamento familiar, inclusive com um recorte para a Região Sul. Para detalhá-los, o podcast Nossa Economia, de GZH, entrevistou Gabriel Fagundes, líder de Insights na NielsenIQ. Ouça acima.