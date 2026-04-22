De 20 mil voos cancelados a urgência na parceria com Brasil: efeitos da guerra no Irã para a Alemanha

Chanceler Friedrich Merz está com baixa popularidade no país. CNI / Divulgação

A guerra no Irã veio para complicar uma situação já delicada na Europa, especialmente na Alemanha, que é motor econômico da região. O custo dos negócios e de vida da população recém aliviava do conflito entre Rússia e Ucrânia, quando os russos cortaram o fornecimento de gás para cá e o país teve dois anos de recessão. Em 2025, o crescimento foi pífio, de 0,2%.

Agora, o choque do petróleo eleva preços de combustíveis a matérias-primas industriais. Um exemplo forte de agora foi o anúncio de que a companhia aérea Lufthansa está cancelando 20 mil voos e eliminando rotas para economizar combustível. A projeção de crescimento da Alemanha em 2026 já caiu de 1,3% para 0,6%. O país está com 3 milhões de desempregados, uma taxa de 6,4%, acima do Brasil. Demissões em massa são anunciadas por indústrias, como a Volkswagen.

O reflexo disso é a popularidade em baixa do chanceler Friedrich Merz, que está há menos de um ano à frente do governo. Pesquisa recente mostrou que 70% dos alemães estão insatisfeitos com o político. Apontam a carga alta de impostos e de contribuições para a Previdência Social. Aguarda-se ainda o cumprimento das promessas de Merz quando assumiu como chanceler, que era fazer reformas estruturais e estimular setores de infraestrutura e defesa.

Apesar desta desacelerada e com alguns recuos, a Alemanha ainda é uma economia forte, tradicional e respeitada. Não há dúvidas. Mas há desafios.

Críticas

Na cerimônia oficial de abertura da Hannover Messe, maior feira industrial da Europa (que a coluna cobre aqui na Alemanha), o prefeito de Hannover, Belit Onay, fez críticas fortíssimas ao governo alemão e reivindicou que os fundos de financiamento criados sejam usados efetivamente em infraestrutura, neutralidade climática e modernização industrial.

— O crescimento da Alemanha deixa a desejar. É menor do que a média da Europa. Economia fraca afeta a infraestrutura.

Mas aproveitou para elogiar a escolha do Brasil como país parceiro do evento e para jogar luzes para o acordo União Europeia-Mercosul.

— Vale a pena olhar para o país parceiro, que é exemplo mundial de energias renováveis. Elas são mais de 80% da sua matriz e mais de 64% da energia usada na indústria brasileira — destacou o prefeito.

Infraestrutura

Merz respondeu às críticas no seu discurso, feito na sequência do prefeito de Hannover. Resgatou, porém, que os problemas já vêm de algum tempo. Importante observar que infraestrutura não se trata apenas de rodovias, ferrovias, portos, etc, como pode se pensar em um primeiro momento. A infraestrutura tecnológica tem recebido fortes críticas na Alemanha, além de uma regulamentação mais restritiva para a inteligência artificial (IA). O resultado disso é que o motor da economia europeia tem perdido cada vez mais espaço para a China, mas a coluna ainda vai tratar mais disso nesta semana.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)