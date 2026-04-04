Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Da 5ª geração de uma empresa de 118 anos, jovem torna-se líder das indústrias de alimentos do RS

Ao Gaúcha Atualidade, falou sobre as sequelas da enchente, inflação, acordo com Europa e até de canetas emagrecedoras

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