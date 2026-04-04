Da 5ª geração de uma empresa de 118 anos, jovem torna-se líder das indústrias de alimentos do RS

Desafios após as enchentes, consumo de alimentos, inflação, guerra, falta de trabalhadores, acordo com Europa, bets, impacto das canetas emagrecedoras e até produtos curiosos da empresa de 118 anos foram algumas das pautas da entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, de Thomas Oderich, um jovem de 34 anos, da quinta geração da Conservas Oderich, que assumiu como presidente do Sindicato das Indústrias da Alimentação e de Bebidas do Rio Grande do Sul (Siab-RS). Confira acima.