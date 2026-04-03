Crise do diesel: preço disparou 50% para agricultores após guerra no Irã

A falta de diesel na lavoura até amenizou, mas os preços dispararam. O litro estava custando de R$ 5,30 a R$ 5,50 para o produtor rural antes da guerra no Irã. Agora, saltou para uma faixa entre R$ 7,50 e R$ 8, contou ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, a representante do Movimento SOS Agro, Grazi Camargo. Ou seja, é uma alta de 50% em um custo pesado na agricultura.

O problema dos combustíveis provocado pelo conflito no Oriente Médio se acirrou bem na época da colheita da safra de verão no Rio Grande do Sul. O arroz sentiu primeiro, agora impacta mais a soja.

Coordenadora do SOS Agro, Grazi Camargo. SOS Agro / Divulgação

Piora porque os TRRs ficam no final da fila de prioridade das distribuidoras de combustíveis. Eles são as empresas que levam diesel até a lavoura. Segundo Grazi, muitos ainda não têm para fornecer.

— Nos preocupa porque muitos produtores rurais foram até autuados pela polícia por andarem com combustível, mas vão fazer o quê? — diz.

Com receio de perder o grão por não colher, os agricultores foram com seus tratores até postos de combustíveis ou buscaram o diesel eles próprios para levar e até estocar na propriedade.

Lembrando que o petróleo disparou, mas o diesel mais ainda. Isso porque boa parte da produção mundial do combustível passa pelo Estreito de Ormuz, fechado pelo governo iraniano em retaliação aos Estados Unidos. Por lá, também passam cargas de fertilizantes, insumo que o Brasil importa para o agronegócio. Ou seja, há receio de dificuldades para a safra de inverno no Estado, que tem o trigo como principal cultivo.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)