Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Projeto de R$ 27 bi
Notícia

Conselho notifica MPF para esclarecer pedido de suspensão do licenciamento da fábrica da CMPC

O despacho, porém, não suspende a recomendação feita pelo órgão a Funai e Fepam

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