Companhia aérea volta a oferecer voo direto de Porto Alegre a Punta del Este; veja preços

Serão dois voos semanais da Gol, com saídas do aeroporto Salgado Filho nas segundas e na sextas-feiras. Diego Vara / Agencia RBS

Depois de vários anos, a Gol voltará a ter voos entre Porto Alegre e Punta del Este, no Uruguai, ainda que temporários, para atender à demanda sazonal de verão. A operação começa no dia 21 de dezembro e segue até 28 de fevereiro de 2027. A venda de passagens já começou.

Serão dois voos semanais, com saídas do aeroporto Salgado Filho nas segundas e na sextas-feiras, às 12h20min. Já o retorno deixa o litoral uruguaio nos mesmo dias, às 14h30min. A viagem dura pouco mais de uma hora.

Os preços

Em uma pesquisa rápida de preços, a coluna encontrou passagens de ida e volta custando R$ 1.935, valor bem menor do que a opção com conexão em São Paulo oferecida pela mesma companhia — que chega a R$ 3.525 e com duração superior a 20 horas.

Na comparação com as outras empresas que oferecem opções para Punta del Este nos mesmos dias da semana, o preço é bem menor do que Latam (R$ 2.743), mas acima do mínimo encontrado pela Aerolíneas Argentinas (R$ 1.295). Porém, por enquanto, a Gol é a única empresa oferecendo voos diretos para este período.

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