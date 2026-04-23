Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Nas férias de verão
Notícia

Companhia aérea volta a oferecer voo direto de Porto Alegre a Punta del Este; veja preços

Já com passagens à venda, a rota será temporária para a alta temporada

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

Diogo Duarte*

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS