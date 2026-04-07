Como avançar na fila da restituição do Imposto de Renda 2026

A Receita Federal quer antecipar o pagamento da restituição do Imposto de Renda de 2026. O prazo para envio da declaração termina em 29 de maio. Além de enviar o documento o quanto antes, o que mais o contribuinte pode fazer para receber antes o dinheiro de volta? Saiba no programa Seu Dinheiro Vale Mais, de GZH.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)