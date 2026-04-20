Comércio de Porto Alegre vê salto no preço de materiais de construção com guerra no Irã

Segundo o presidente da Acomac, reajustes começaram ainda em março, com altas generalizadas de 8% a 12%. Félix Zucco / Agencia RBS

Alta de preço e até escassez de produtos são sentidas pelo comércio de materiais de construção desde o início da guerra no Irã. Segundo o presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Porto Alegre (Acomac), Felippe Sielichow, os reajustes começaram ainda em março, com altas generalizadas de 8% a 12%. Mas agora, com a alta do petróleo, o plástico como matéria-prima saltou 40%.

— Algumas indústrias não repassaram tudo porque não têm como, estão segurando. Outras jogam com a produção. O ABS, um plástico disponível para injeção, já está escasso. Uma grande fábrica de torneiras aqui da Região Metropolitana parou a produção por cinco dias. É preocupante.

Segundo a Acomac, há "tubos" com prazo de entrega de 120 dias. A falta não aparece mais para o consumidor porque o mercado atua com estoque depois do que aprendeu na pandemia e na enchente, explica Sielichow.

— Mas, se a guerra continuar, o consumidor sentirá a escassez principalmente nas linhas de derivados de petróleo, como PVCs, impermeabilizantes e mantas asfálticas — exemplifica.

Presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção de Porto Alegre, Felippe Sielichow. Acomac / Divulgação

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)