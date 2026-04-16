Com versões opostas dos criadores, projeto de R$ 70 milhões com Boeing e museu da Varig não sai do papel

Um ruído, no mínimo, estrondoso no complexo temático Varig Vive, em Nova Petrópolis, na serra gaúcha. Questionada sobre informações de que o projeto, estimado em R$ 70 milhões, estaria à venda, a coluna procurou os idealizadores e se deparou com posicionamentos totalmente opostos.
Presidente do movimento Varigvive (de ex-funcionários, que compraram em leilão o avião que deu origem ao projeto), Oscar Bürgel afirma que o Grupo H2, dono do terreno, informou oficialmente estar fora do empreendimento e que a empresa estaria saindo da cidade. Por isso, Bürgel diz estar em busca de uma outra área e de novos investidores.
Já o CEO da H2, Uilham Hillebrand, nega que saiu do projeto e que o grupo está deixando Nova Petrópolis. Enfatiza que ainda está em captação de investidores que banquem o complexo, mas que o momento econômico não ajuda.
As licenças foram liberadas há um ano já. Desde então, houve apenas uma limpeza da área. O empreendimento prevê hotel com 100 apartamentos, além de um espaço com lojas e restaurantes, centro de convenções, pátio para eventos e estacionamento subterrâneo. Um pavilhão terá o Memorial da Varig, com atrações de aviação e acervos.
A “cereja do bolo” é o Boeing 727 comprado pelos ex-funcionários e que seria instalado no local.
Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: mais CMPC, transformação da Ceasa, R$ 100 milhões da Fruki e calçadista sai do RS
Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)