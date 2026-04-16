Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Com versões opostas dos criadores, projeto de R$ 70 milhões com Boeing e museu da Varig não sai do papel

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