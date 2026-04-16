Com versões opostas dos criadores, projeto de R$ 70 milhões com Boeing e museu da Varig não sai do papel

Autorização de início da obra do complexo Varig Vive foi liberada há mais de um ano. H2 Empreendimentos Imobiliários / Divulgação

Um ruído, no mínimo, estrondoso no complexo temático Varig Vive, em Nova Petrópolis, na serra gaúcha. Questionada sobre informações de que o projeto, estimado em R$ 70 milhões, estaria à venda, a coluna procurou os idealizadores e se deparou com posicionamentos totalmente opostos.

Presidente do movimento Varigvive (de ex-funcionários, que compraram em leilão o avião que deu origem ao projeto), Oscar Bürgel afirma que o Grupo H2, dono do terreno, informou oficialmente estar fora do empreendimento e que a empresa estaria saindo da cidade. Por isso, Bürgel diz estar em busca de uma outra área e de novos investidores.

Já o CEO da H2, Uilham Hillebrand, nega que saiu do projeto e que o grupo está deixando Nova Petrópolis. Enfatiza que ainda está em captação de investidores que banquem o complexo, mas que o momento econômico não ajuda.

As licenças foram liberadas há um ano já. Desde então, houve apenas uma limpeza da área. O empreendimento prevê hotel com 100 apartamentos, além de um espaço com lojas e restaurantes, centro de convenções, pátio para eventos e estacionamento subterrâneo. Um pavilhão terá o Memorial da Varig, com atrações de aviação e acervos.

A “cereja do bolo” é o Boeing 727 comprado pelos ex-funcionários e que seria instalado no local.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)