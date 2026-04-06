Com R$ 24 milhões, grupo gaúcho abre na mesma semana quatro lojas de carros chineses

Fundado em 1947, Grupo Sinosserra abrirá quatro concessionárias de carros em uma mesma semana no Rio Grande do Sul. Todas serão de marcas da Chery, montadora chinesa. No total, o investimento foi de R$ 24 milhões nas unidades, que apostam em carros eletrificados, ou seja, híbridos e elétricos.

Na terça-feira (7), serão inauguradas, em Porto Alegre e Novo Hamburgo, duas lojas Jetour, marca de "jipões" que o grupo detém exclusividade no Estado. A coluna noticiou a estreia, relembre: Desfeito mistério do preço dos "jipões" da marca chinesa que estreia no RS

Na quinta-feira (9), será a vez das duas unidades das também chinesas Omoda & Jaecoo, em Novo Hamburgo e Passo Fundo.

O Grupo Sinosserra ficará agora com 21 lojas, onde vende também veículos da Volkswagen, Chevrolet, Jeep e Kia.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)