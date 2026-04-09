Com ocupação menor na Páscoa, hotéis das Hortênsias querem se recuperar no Tiradentes

A Páscoa do ano passado teve mais dias de feriado, o que aumentou a movimentação na Serra. Cleiton Thiele / Divulgação

A Páscoa de 2026 teve ocupação média de 73% dos hotéis da Região das Hortênsias, na serra gaúcha. Foi considerado o período de quinta a domingo, com permanência média do hóspede de 2,6 dias. Ficou bem menor do que no ano passado, 91,2%, quando teve feriado também na segunda-feira. Os dados são do Flutua, sistema do Sindicato da Hotelaria e Restaurantes da Região das Hortênsias (SindTur Serra Gaúcha) conectado aos hotéis. O levantamento foi enviado à coluna pelo presidente, Claudio Souza.

Na média do mês de abril, a ocupação está em 46,5%. O ideal é acima de 60%, ou seja, há uma vacância que acende alerta. A recuperação é possível no feriado de Tiradentes, no dia 21.

— A permanência de 3,2 dias (média de abril) indica público de lazer regional, sensível a pacotes e experiência. Há potencial para diária adicional, criando pacotes temáticos, por exemplo.

O SindTur alerta que o mercado gaúcho é o mais relevante. Dos hóspedes, 11% vêm de Porto Alegre e 37% do resto do Rio Grande do Sul. A sugestão é turbinar a divulgação local e as parcerias com empresas daqui. Outros 29% dos turistas vêm de São Paulo e Santa Catarina.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)