Chanceler da Alemanha cita RS na abertura da maior feira industrial da Europa

Friedrich Merz, chanceler da Alemanha, durante a abertura da Hannover Messe RONNY HARTMANN / AFP

No discurso de abertura da feira industrial aqui em Hannover, nesse domingo (19), o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, citou um Estado: o Rio Grande do Sul. Contou à plateia que, em 25 de julho de 1824, foram para lá 39 imigrantes de língua alemã e que a data é comemorada como o Dia da Imigração Alemã.

Aproveitando o gancho, Merz afirmou que a Alemanha está aberta a receber trabalhadores do Exterior, ou seja, o caminho inverso do que fizeram os imigrantes há dois séculos. O presidente Lula falou o mesmo nesta segunda-feira (20), sugerindo que alemães trabalhem no Brasil

Já ao responder críticas ao baixo crescimento econômico da Alemanha, Merz fez reparos ao próprio país:

— Há déficit estrutural que impede investimentos: energia cara, tributação alta, burocracia, mão de obra que não pode aumentar ainda mais e ainda temos agora a guerra.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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