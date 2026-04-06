Cessar-fogo no Irã, preços combustíveis, dólar, Ibovespa e mais economia 06.04

Agenda
Agência Nacional do Petróleo (ANP) divulga pesquisa de preços dos combustíveis. Levantamento tem sido mais acompanhado após a guerra no Irã.
Petróleo em leve queda, mas o barril segue acima dos US$ 108.
Bolsa de valores de São Paulo, a B3, reabre após feriado. Mercados estão positivos com expectativa de cessar-fogo no Oriente Médio. Irã negou reabrir de imediato o Estreito de Ormuz, enquanto os Estados Unidos ameaçou destruir usinas de energia se isso não ocorrer até esta terça-feira (7).
Banco Central divulga o relatório Focus, com projeções do mercado para a economia.
Posse da nova diretoria do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA). Arcione Piva segue na presidência. Leia mais: Reeleito presidente do sindicato dos lojistas de Porto Alegre: "É uma felicidade"
Pílulas
Dólar subiu 0,05%, para R$ 5,15. Ibovespa subiu 0,05%, aos 188.052 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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