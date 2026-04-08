Cessar-fogo, diesel, gasolina, dólar, Ibovespa e mais economia 08.04

Agenda
Petróleo cai com força: -15%. O barril é negociado a US$ 94. Bolsas mundiais sobem.
Como o cessar-fogo foi condicionado à reabertura do Estreito de Ormuz, esta é a expectativa para hoje. O Irã aceitou a proposta do Paquistão, que tinha esta exigência dos Estados Unidos. A trégua, porém, é temporária, de duas semanas.
Pelo canal, passam normalmente 135 navios diariamente. Com o fechamento devido à guerra, 800 embarcações aproximadamente estão travadas.
Às 15h, sai a ata do Federal Reserve (Fed, banco central norte-americano), que detalha a decisão de manter os juros nos Estados Unidos.
No Brasil, há dados de inflação: IGP-DI (previsão: 1,10% em março) e IPC-S (0,81%).
Associação dos fabricantes de veículos, Anfavea divulga dados da fabricação de veículos em março.
Fiergs leva Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para apresentar suas linhas de crédito em evento em Sapiranga.
Tá na Mesa da Federasul com Romeu Zema.
Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (SINDHA) e Sindicato dos Hotéis de Porto Alegre (SHPOA) empossam nova diretoria.
Pílulas
Dólar subiu 0,17%, para R$ 5,15. Ibovespa subiu 0,05%, aos 188.259 pontos.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)
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