Cervejaria lança rótulos desenhados por alunos da Apae

Cada garrafa custa R$ 15,90 e ficará à venda em lojas da região e pela internet. Edelbrau / Divulgação

Cervejaria de Nova Petrópolis, a Edelbrau lançou uma edição limitada de garrafas com rótulos desenhados por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Eles foram provocados a ilustrarem seus sonhos:

Joaquim : encher o carrinho de supermercado.

: encher o carrinho de supermercado. Evelyn : união e contar com as outras pessoas.

: união e contar com as outras pessoas. Ana : viajar de avião com família e colegas.

: viajar de avião com família e colegas. Lacy: passear de barco.

Serão 12 mil garrafas, cada uma a R$ 15,90 à venda em lojas da região e pela internet. O rótulo terá um QR Code para doar dinheiro à Apae.

O sonho de andar de barco será custeado pela Edelbrau, que trará para um passeio na orla do Guaíba um grupo de 70 pessoas, entre alunos, professores, equipe e familiares.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)