Cervejaria lança rótulos desenhados por alunos da Apae

Cervejaria de Nova Petrópolis, a Edelbrau lançou uma edição limitada de garrafas com rótulos desenhados por alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). Eles foram provocados a ilustrarem seus sonhos:
- Joaquim: encher o carrinho de supermercado.
- Evelyn: união e contar com as outras pessoas.
- Ana: viajar de avião com família e colegas.
- Lacy: passear de barco.
Serão 12 mil garrafas, cada uma a R$ 15,90 à venda em lojas da região e pela internet. O rótulo terá um QR Code para doar dinheiro à Apae.
O sonho de andar de barco será custeado pela Edelbrau, que trará para um passeio na orla do Guaíba um grupo de 70 pessoas, entre alunos, professores, equipe e familiares.
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)