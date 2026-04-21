Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Robótica avançada
Notícia

Caminham, abanam e substituem trabalhadores: robôs humanoides ganham a indústria

Estas máquinas são o grande destaque deste ano da maior feira do setor aqui na Europa

Giane Guerra

Direto de Hannover

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