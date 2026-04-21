Caminham, abanam e substituem trabalhadores: robôs humanoides ganham a indústria

Os humanoides são o foco da Hannover Messe deste ano, maior feira industrial da Europa, que está sendo realizada nesta semana aqui na Alemanha. O prêmio Hermes foi entregue a uma empresa que desenvolveu uma destas máquinas, que são uma tecnologia avançada da robótica. Primeiro, tentam imitar o ser humano fisicamente, com cabeça, braços e pernas, para realizar tarefas semelhantes. De projetos-piloto até pouco tempo atrás, eles hoje fazem soldagem em altas temperaturas, movimentação de peças pesadas e tarefas arriscadas com materiais perigosos.

Agora, o desafio é avançar no raciocínio e na tomada de decisão, para que possam ter mais autonomia. Para isso, desenvolve-se a inteligência artificial (IA). Sim, substituem seres humanos em atividades industriais. Falta de mão de obra (apontada por 58% das indústrias alemãs), necessidade de precisão em movimentos e redução de custos estão entre os motivos. Para desenvolvê-los, porém, ainda são necessários seres humanos, que são profissionais de alta qualificação. Ao menos por enquanto, é claro.

No estande da Igus, aqui na feira, havia robôs humanoides que custam de 15 mil a 55 mil euros. A empresa, que tem sede global na Alemanha e unidade em São Paulo, é conhecida por desenvolver equipamentos mais acessíveis, ou seja, com preços que mais empresas possam comprar. (Confira abaixo a participação da coluna no Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha).

Mas, por enquanto, humanoides ainda são raros. Aqui na Alemanha mesmo, apenas 6% das indústrias já têm, segundo a associação da indústria digital Bitkom. Porém, 97% conseguem enxergá-los na sua linha de produção no futuro.

* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)