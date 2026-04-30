Biodiesel quer pegar carona no aumento do etanol na gasolina 

A expectativa do setor de biocombustíveis é de que o biodiesel pegue carona com o etanol na semana que vem. A sinalização já foi dada pelo presidente Lula e, ao que tudo indica, teve o "ok" também do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. O presidente da Associação dos Produtores de Biocombustíveis do Brasil (Aprobio), Jerônimo Goergen, destaca a fala de Lula em Brasília:

— O presidente confirmou em declaração durante evento no Palácio do Planalto com entidades da indústria (CNI), de montadoras de veículos (Anfavea) e com caminhoneiros autônomos — contou Goergen.

Está marcada para a semana que vem uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). No encontro, deve-se elevar a mistura de etanol anidro na gasolina dos atuais 30% (E30) para 32% (E32). No caso do biodiesel, espera-se então que aumente de 15% (B15) para 16% (B16).

A articulação dos produtores de biocombustíveis ganhou força com a crise no petróleo após a guerra no Irã. Diminuir a quantidade de diesel e de gasolina que vai no tanque do veículo reduz a necessidade de importação, já que os preços internacionais dos combustíveis dispararam nos últimos meses.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)