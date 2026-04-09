"Bets são iguais a medicamento tarja preta", diz Zema sobre impacto no endividamento das famílias

Pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema (Novo) falou ao programa Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha. Foi o segundo a dar entrevista, após Ronaldo Caiado. Veja a pergunta da coluna sobre economia e a resposta:

Como sua origem é do varejo, o que acha das principais dores de hoje do setor pelo endividamento das famílias: alta do juro, consignado CLT e bets?

Temos de estancar todos os gastos, suspender todo tipo de contratação do governo federal, de novo pessoal, a não ser aquilo que já está planejado. Fazer uma nova reforma previdenciária será necessário e a administrativa que já está no Congresso, importantíssima para limitar penduricalhos e promoções automáticas. Na hora em que sinalizar para o mercado que vai economizar trilhões de reais em 30 a 40 anos, os juros caem automaticamente e a principal despesa do governo federal despenca.

Sobre consignados CLT, eu sou totalmente contrário à farra do crédito. O governo do PT criou essa farra, com facilidade exagerada. E bets, para mim, precisam de tratamento adequado, igual medicamento tarja preta, que vicia e faz a pessoa perder noção do uso. No Brasil, é proibido, mas eu até preferia cassino porque tem que mostrar documento e depositar o dinheiro.

Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República pelo Novo. GZH / Reprodução

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