Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Nome do Novo
Notícia

"Bets são iguais a medicamento tarja preta", diz Zema sobre impacto no endividamento das famílias

O pré-candidato à presidência da República falou à Rádio Gaúcha

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS