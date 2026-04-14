Bazar terá 300 vestidos de noiva a partir de R$ 500: "É pegar, provar e levar"

Loja para noivas Maison Mantovani tem sede em Lajeado. Matheus Scheibel / Divulgação

De Lajeado, a loja de noivas Maison Mantovani venderá 300 vestidos novos e usados a preços a partir de R$ 500 no Mostra Noivas, evento que será realizado de 17 a 19 de abril, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre. Este bazar específico foi chamado de Flash Bridal Day e será na sexta-feira, das 14h às 18h.

O vestido mais simples é indicado para ensaio de fotos e casamentos no civil. O mais caro, ainda que com preço promocional, custará R$ 15 mil. Segundo a estilista e proprietária da loja, Deise Mantovani, o preço de venda na liquidação é ainda menor do que cobrava pelo aluguel das peças.

— É pegar, provar o vestido e levar embora na hora — explica Deise, que criou a loja em 1999, e esclarece que não há ajustes de costura.

Segundo ela, abril é "alta temporada" para noivas que querem casar no final do ano.

— Deu aquela pausa na pandemia, mas, assim que passou, foi uma loucura. Muita demanda. E o estilo mudou, com maior procura por casamentos ao ar livre e para menos convidados.

Veja alguns dos modelos e preços

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)