Bazar terá 300 vestidos de noiva a partir de R$ 500: "É pegar, provar e levar"

Giane Guerra

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Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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