Banrisul cria espaço no site para vender imóveis e carros; tem apartamento a R$ 1,5 milhão e Megane a R$ 14 mil

Com 91 lotes na largada, o Banrisul lançou um espaço no seu site para venda de bens do banco. Por enquanto, há 38 imóveis residenciais, 38 comerciais, cinco terrenos e 10 automóveis.
Destaque para um apartamento de três dormitórios no bairro Petrópolis com 236 metros quadrados, vendido pelo mínimo de R$ 1,555 milhão por licitação. Mas há imóveis residenciais a partir de R$ 39 mil e comerciais que partem de R$ 25 mil. Nos automóveis, há um Megane Renault Grand Tour ano 2012/2013 por R$ 14 mil.
As vendas ocorrem por editais de licitação, leilão ou venda direta. Em alguns casos, é possível financiar com o próprio Banrisul. Para acessar, tem que clicar nas opções “Mais” e “Bens à venda”.
Coluna Giane Guerra
Com Isadora Terra e Diogo Duarte