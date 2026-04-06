Baixa adesão de distribuidoras à subvenção do diesel preocupa secretária da Fazenda do RS

Grandes empresas como Vibra, Ipiranga e Raízen não aderiram inicialmente à subvenção federal ao diesel. Porthus Junior / Agencia RBS

A baixa adesão das distribuidoras à subvenção federal ao diesel preocupa a secretária Estadual da Fazenda, Pricilla Santana. À coluna, lembrou que, no Rio Grande do Sul, além de preço, há o desafio de abastecimento. A crise dos combustíveis pela guerra no Irã ocorre em plena colheita da safra de verão. Embora o Estado tenha capacidade para produzir todo o diesel que consome, outros estão vindo comprar aqui para não importar, já que o preço disparou no mercado internacional.

— São distribuidoras muito relevantes, que precisavam aderir — reforça a secretária.

A Agência Nacional do Petróleo (ANP) confirmou que grandes empresas — como Vibra, Ipiranga e Raízen — não aderiram ao primeiro período da subvenção federal de R$ 0,32 por litro para o diesel, anunciada quando também foi zerado os impostos de PIS/Cofins. O programa exige que vendam o combustível abaixo de tetos que variam de R$ 3,51 a R$ 5,51 por litro, conforme a região.

As três companhias, juntas, dominam dois terços da venda de diesel a postos e consumidores industriais no país. Elas compram a maior parte do produto da Petrobras, que aderiu à subvenção, mas importam parte sem o desconto.

Em paralelo, o Ministério da Fazenda anunciou medidas nesta segunda-feira (6) que incluem uma segunda subvenção. Esta terá subsídio de R$ 1,20 para o diesel importado, rachada meio a meio por União e Estados, e uma nova para os produtores brasileiros do óleo, bancada pela União.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

Assista também ao programa Pílulas de Negócios, da coluna Acerto de Contas. Episódio desta semana: mais CMPC, transformação da Ceasa, R$ 100 milhões da Fruki e calçadista sai do RS

Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)