Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Baixa adesão de distribuidoras à subvenção do diesel preocupa secretária da Fazenda do RS

Em paralelo, saiu um novo anúncio de medidas do governo federal para conter a alta de preços

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