Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

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Autorizada recuperação judicial da indústria de brinquedos Xalingo

Dívida é estimada em R$ 69,8 milhões

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