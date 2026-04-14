Autorizada recuperação judicial da indústria de brinquedos Xalingo

Autorizada pela Justiça a recuperação judicial da Xalingo, fabricante de brinquedos de Santa Cruz do Sul. A empresa terá agora 60 dias para apresentar o plano de reestruturação, que precisa ser aprovado pelos credores. A dívida é de R$ 69,8 milhões. Não foram detalhadas ainda as propostas.
Escritório contratado pela empresa, o MMT Advogados informa que a intenção é pagar as verbas rescisórias dos funcionários demitidos durante o processo, no prazo por lei de um ano após a aprovação, não antes. A Justiça do Trabalho havia dado cinco dias, até hoje, para uma proposta de pagamento do valor, estimado em R$ 2 milhões: Justiça dá cinco dias para proposta de pagamento de ex-funcionários da Xalingo
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)