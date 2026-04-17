Até com lavanderia, rede gaúcha abre 1ª loja de conveniência fora de posto de combustível

Uma das maiores distribuidoras de combustíveis do país, a RodOil terá sua primeira loja de conveniência fora de posto. A unidade abrirá no sábado (18) em Caxias do Sul, onde fica a sede da empresa. Terá 220 metros quadrados (a maior da rede até agora) e 13 funcionários.

Atualmente, são 67 operações da TriShop. Todas são franquias, cujo investimento médio fica em R$ 600 mil, dependendo do tamanho.

O presidente da RodOil, Roberto Tonietto, diz que será um teste para depois planejar como será a expansão das lojas de rua.

— Mas vejo um potencial grande para locais com bastante fluxo de pessoas.

Presidente da RodOil, Roberto Tonietto está curioso para o resultado dos testes que serão feitos na nova loja. Porthus Junior / Agencia RBS

Aliás, a unidade será um laboratório para observar o que agrada o consumidor, oferecendo produtos que não são comuns em lojas de conveniência, como produtos para crianças e para animais de estimação (“pets”). Ela funcionará todos os dias da semana e terá ainda, entre as curiosidades, bufê de açaí, pratos rápidos para almoço e até serviço de lavanderia! Ficará na esquina das avenidas Sinimbu com Coronel Flores.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)