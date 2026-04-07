Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Ranking do Sul
Notícia

As três cidades gaúchas com o m² mais caro nos imóveis novos

Em 2025, o preço médio ficou em R$ 11.884 no RS

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS