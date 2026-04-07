As três cidades gaúchas com o m² mais caro nos imóveis novos

O preço dos apartamentos novos à venda no Rio Grande do Sul fechou 2025 na média de R$ 11.884 pelo metro quadrado, segundo o levantamento da Brain Inteligência Estratégica. Fica uma pouco acima do Paraná (R$ 11.253), mas bem abaixo de Santa Catarina (R$ 17.233).
No ano passado, Gramado, Torres e Porto Alegre voltaram a estar no ranking das 10 cidades da Região Sul com o metro quadrado mais caro nos imóveis novos. Todas tiveram aumento no valor. Gramado e Torres são os destinos turísticos mais conhecidos da Serra e do Litoral, enquanto Porto Alegre se justifica por ser capital.
Maior R$/m² em 2025:
- Balneário Camboriú (SC): R$ 38.216
- Bombinhas (SC): R$ 22.419
- Gramado (RS): R$ 20.528
- Torres (RS): R$ 19.991
- Florianópolis (SC): R$ 19.153
- Itajaí (SC): R$ 19.049
- Itapema (SC): R$ 18.490
- Porto Belo (SC): R$ 16.796
- Porto Alegre (RS): R$ 15.266
- Curitiba (PR): R$ 15.137
Maior R$/m² em 2024:
- Balneário Camboriú (SC): R$ 32.110
- Bombinhas (SC): R$ 20.663
- Gramado (RS): R$ 18.914
- Torres (RS): R$ 17.931
- Itajaí (SC): R$ 17.227
- Florianópolis (SC): R$ 16.874
- Itapema (SC): R$ 16.613
- Porto Belo (SC): R$ 14.683
- Balneário Piçarras (SC): R$ 14.328
- Porto Alegre (RS): R$ 14.057
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)