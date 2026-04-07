As três cidades gaúchas com o m² mais caro nos imóveis novos

Gramado ocupa a 3ª posição no ranking de m² mais caros nos imóveis novos na Região Sul. Cleiton Thiele / Divulgação

O preço dos apartamentos novos à venda no Rio Grande do Sul fechou 2025 na média de R$ 11.884 pelo metro quadrado, segundo o levantamento da Brain Inteligência Estratégica. Fica uma pouco acima do Paraná (R$ 11.253), mas bem abaixo de Santa Catarina (R$ 17.233).

No ano passado, Gramado, Torres e Porto Alegre voltaram a estar no ranking das 10 cidades da Região Sul com o metro quadrado mais caro nos imóveis novos. Todas tiveram aumento no valor. Gramado e Torres são os destinos turísticos mais conhecidos da Serra e do Litoral, enquanto Porto Alegre se justifica por ser capital.

Maior R$/m² em 2025:

Balneário Camboriú (SC): R$ 38.216

Bombinhas (SC): R$ 22.419

Gramado (RS): R$ 20.528

Torres (RS): R$ 19.991

Florianópolis (SC): R$ 19.153

Itajaí (SC): R$ 19.049

Itapema (SC): R$ 18.490

Porto Belo (SC): R$ 16.796

Porto Alegre (RS): R$ 15.266

Curitiba (PR): R$ 15.137

Maior R$/m² em 2024:

Balneário Camboriú (SC): R$ 32.110

Bombinhas (SC): R$ 20.663

Gramado (RS): R$ 18.914

Torres (RS): R$ 17.931

Itajaí (SC): R$ 17.227

Florianópolis (SC): R$ 16.874

Itapema (SC): R$ 16.613

Porto Belo (SC): R$ 14.683

Balneário Piçarras (SC): R$ 14.328

Porto Alegre (RS): R$ 14.057

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)