As três cidades do RS onde mais se constrói imóveis econômicos

Um dos segmentos que movimentam o mercado imobiliário em tempos de juro bem elevado é o de moradia popular, devido ao programa Minha Casa, Minha Vida. Prioridade nas políticas públicas do governo federal, valores foram ampliados, uma nova faixa foi criada e não falta orçamento para financiar.
No Panorama Sul de 2025, feito pela Brain Inteligência Estratégica, os apartamentos compactos e do Minha Casa, Minha Vida concentram a maior parte dos imóveis novos à venda no Rio Grande do Sul. No ano passado, Porto Alegre liderou o lançamento de econômicos no Estado, ficando em segundo no Sul. De cidades gaúchas, o ranking tem ainda em destaque Viamão e Canoas, ambas na Região Metropolitana.
Unidades econômicas lançadas em 2025
- Londrina (PR): 4.399
- Porto Alegre (RS): 3.451
- Almirante Tamandaré (PR): 2.400
- Joinville (SC): 1.940
- Viamão (RS): 1.652
- Canoas (RS): 1.494
- Curitiba (PR): 1.302
- Maringá (PR): 1.182
- Ponta Grossa (PR): 1.136
- Palhoça (SC): 956
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)