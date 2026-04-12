As três cidades do RS onde mais se constrói imóveis econômicos

Canoas, na Região Metropolitana, teve 1.494 unidades econômicas lançadas em 2025. Gabriela Plentz / Agência RBS

Um dos segmentos que movimentam o mercado imobiliário em tempos de juro bem elevado é o de moradia popular, devido ao programa Minha Casa, Minha Vida. Prioridade nas políticas públicas do governo federal, valores foram ampliados, uma nova faixa foi criada e não falta orçamento para financiar.

No Panorama Sul de 2025, feito pela Brain Inteligência Estratégica, os apartamentos compactos e do Minha Casa, Minha Vida concentram a maior parte dos imóveis novos à venda no Rio Grande do Sul. No ano passado, Porto Alegre liderou o lançamento de econômicos no Estado, ficando em segundo no Sul. De cidades gaúchas, o ranking tem ainda em destaque Viamão e Canoas, ambas na Região Metropolitana.

Unidades econômicas lançadas em 2025

Londrina (PR): 4.399 Porto Alegre (RS): 3.451 Almirante Tamandaré (PR): 2.400 Joinville (SC): 1.940 Viamão (RS): 1.652 Canoas (RS): 1.494 Curitiba (PR): 1.302 Maringá (PR): 1.182 Ponta Grossa (PR): 1.136 Palhoça (SC): 956

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)