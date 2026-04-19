As nuances da parceria do Brasil com a maior feira industrial aqui da Europa

Brasil não era o país parceiro da Hannover Messe desde 1980, há 46 anos. Giane Guerra / Agencia RBS

Depois de vários anos em negociação, o Brasil volta a ser o parceiro da Hannover Messe em 2026. A maior feira industrial da Europa ocorre nesta semana aqui na Alemanha. Gaúchos da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) participaram fortemente desta costura, finalizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). A vez anterior foi há 46 anos, em 1980, quando o Brasil estava em ditadura militar e a Alemanha era dividida pelo Muro de Berlim.

Alguns pontos são muito presentes nas falas dos alemães sobre a relevância desta parceria agora. Um deles é o chamado "realinhamento global das relações comerciais". Leia-se aqui o empurrão tremendo que o tarifaço dos Estados Unidos deu para, depois de 25 anos, sair do papel o acordo União Europeia-Mercosul. Logo mais, em 1º de maio, mais de 5 mil produtos terão tarifa zerada no maior acordo de livre comércio do mundo, um mercado com mais de 700 milhões de pessoas.

A Hannover Messe também anuncia aos visitantes da feira que o Brasil é "a maior economia da América Latina possui recursos significativos em matérias-primas e energia, além de uma indústria amplamente diversificada." Ao detalhar, destaca que o país já está avançado em digitalização e, claro, conta energias renováveis. O presidente do conselho de administração da Deutsche Messe (que organiza o evento), Jochen Köckler, chega a dizer que o Brasil tem uma "excepcional importância geopolítica".

O presidente Lula participa da cerimônia de abertura na noite de domingo (19). Além disso, fará um passeio pela feira na manhã de segunda-feira (20), acompanhado do chanceler alemão, Friedrich Merz. Ambos tiveram reuniões já neste domingo (19).

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* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)