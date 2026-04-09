As cidades gaúchas que mais constroem imóveis de luxo

Apenas duas cidades gaúchas aparecem no ranking das que mais constroem imóveis de luxo e superluxo na Região Sul. Porto Alegre, que é capital, lançou 559 unidades no ano assado, ficando em sétimo lugar. Gramado, principal cidade turística do Rio Grande do Sul, colocou 231 no mercado, aparecendo em 10ª posição, finaleira do ranking.
A primeira categoria, de luxo, pega apartamentos a partir de R$ 2 milhões. Quando o preço bate R$ 4 milhões, o imóvel passa a ser considerado de superluxo.
Santa Catarina domina a lista com seis cidades entre as 10. As primeiras são Itapema e Itajaí. O levantamento é da Brain Inteligência Estratégica.
Cidades com mais lançamentos de imóveis de luxo
- Itapema (SC): 1.043 unidades
- Itajaí (SC): 901
- Porto Belo (SC): 883
- Balneário Camboriú (SC): 814
- Florianópolis (SC): 646
- Curitiba (PR): 601
- Porto Alegre (RS): 559
- Barra Velha (SC): 438
- Maringá (PR): 270
- Gramado (RS): 231
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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)
Com Isadora Terra (isadora.terra@zerohora.com.br) e Diogo Duarte (diogo.duarte@zerohora.com.br)