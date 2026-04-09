As cidades gaúchas que mais constroem imóveis de luxo

Porto Alegre ocupa a 7ª posição do ranking, com 559 lançamentos de imóveis de luxo. Duda Fortes / Agencia RBS

Apenas duas cidades gaúchas aparecem no ranking das que mais constroem imóveis de luxo e superluxo na Região Sul. Porto Alegre, que é capital, lançou 559 unidades no ano assado, ficando em sétimo lugar. Gramado, principal cidade turística do Rio Grande do Sul, colocou 231 no mercado, aparecendo em 10ª posição, finaleira do ranking.

A primeira categoria, de luxo, pega apartamentos a partir de R$ 2 milhões. Quando o preço bate R$ 4 milhões, o imóvel passa a ser considerado de superluxo.

Santa Catarina domina a lista com seis cidades entre as 10. As primeiras são Itapema e Itajaí. O levantamento é da Brain Inteligência Estratégica.

Cidades com mais lançamentos de imóveis de luxo

Itapema (SC): 1.043 unidades Itajaí (SC): 901 Porto Belo (SC): 883 Balneário Camboriú (SC): 814 Florianópolis (SC): 646 Curitiba (PR): 601 Porto Alegre (RS): 559 Barra Velha (SC): 438 Maringá (PR): 270 Gramado (RS): 231

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)