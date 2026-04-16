Após vitória na Justiça, projeto de usina bilionária terá que renovar licença ambiental

Transferência do projeto do complexo de energia em Rio Grande ao Cobra precisará ser analisada pela Aneel. Félix Zucco / Agencia RBS

A licença de instalação do complexo de energia que o grupo espanhol Cobra quer construir em Rio Grande tem validade até fevereiro de 2027, mas pode e terá que ser renovada, embora não tenha ainda pedido para isso. O documento libera, neste prazo, obra da usina, do terminal de regaseificação e de outras estruturas do projeto, que tinha investimento previsto de R$ 6 bilhões, mas deve já ter aumentado.

A informação é da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). A térmica a gás natural tem capacidade prevista de 1.280 MW.

Embora tenha sido restabelecida pela Justiça a outorga, o que foi uma vitória, a transferência do projeto do complexo de energia em Rio Grande ao Cobra precisará ser analisada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), processo que ainda não foi solicitado. Enquanto isso, a região sul do Estado aguarda ansiosa, pois ainda sofre com a decadência do polo naval.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)