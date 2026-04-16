Giane Guerra

Giane Guerra

Jornalista de Economia, apresentadora da Rádio Gaúcha e comentarista da RBS TV, traz notícias, comentários e dicas da macroeconomia às finanças pessoais.

Sul do RS
Notícia

Após vitória na Justiça, projeto de usina bilionária terá que renovar licença ambiental

O documento tem validade até fevereiro de 2027

Giane Guerra

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS