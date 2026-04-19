Após recorde, falências de empresas desaceleram no RS

Os dados da Junta Comercial apontaram o recuo nas falências e nas recuperações judiciais. 9dreamstudio / stock.adobe.com

Após baterem recorde em 2025, as falências e as recuperações judiciais de empresas desaceleraram no primeiro trimestre de 2026 no Rio Grande do Sul. Segundo os dados da Junta Comercial, foram 15 quebras de empresas entre janeiro e março agora. É um número bem menor do que as 26 falências do último trimestre e as 22 do primeiro trimestre de 2025.

Quanto às recuperações judiciais, foram 13. Os pedidos caíram frente aos 23 do início de 2025 e são bem inferiores aos 53 do final do ano.

A situação segue complicada, com juro alto e ainda resquícios de pandemia e enchente, tão apontados pelas empresas em crise. Ao que tudo indica, trata-se de uma amenizada dos registros esperada após a aceleração no auge da crise nos negócios.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)