Apoio alemão a indústrias do RS: missões, exportação e consultoria gratuita de profissionais aposentados

Dietmar Sukop, diretor-executivo da Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre. Giane Guerra / Agencia RBS

Além das missões de empresários de um local para o outro, a Câmara Brasil-Alemanha de Porto Alegre também ajuda empresas gaúchas a identificarem compradores na Europa e organiza a consultoria gratuita de profissionais alemães aposentados nas áreas em que são especialistas. A coluna conversou com o diretor-executivo, Dietmar Sukop, durante a assinatura de uma parceria com Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e InvestRS na Hannover Messe, maior feira industrial da Europa, realizada nesta semana aqui na Alemanha. Confira trechos da entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH.

Como são selecionadas as empresas alemãs para as missões?

Trabalhamos com as câmaras locais, que são como as ACIs do Brasil (associações comerciais e industriais), e as secretarias de economia dos Estados. Com esses parceiros, escolhemos as empresas e os setores para colocar foco.

Quais missões já estão marcadas? E o orçamento?

O orçamento é definido a cada missão. Uma já foi ao Rio Grande do Sul, na área de tecnologia agrícola. Foram oito empresas. A próxima será em maio na área têxtil, mas teremos delegação também em energia eólica e bioenergia em geral. Em novembro, teremos uma de 45 pessoas de Turíngia (Estado alemão), com a Secretaria de Economia do local.

Com o acordo União Europeia-Mercosul, a Alemanha quer comprar mais produtos primários, mas o Brasil quer vender mais industrializados e o Rio Grande do Sul quer investimentos alemães. Como se ajustará isso?

Já teve bastante investimento, mas certamente terá mais na parte de automação para aumentar a produtividade das empresas gaúchas. Aí, as alemãs podem ajudar bastante. É justamente para tornar o produto de mais qualidade, sustentável e com mais possibilidade de concorrer no mundo inteiro. É um ganha-ganha (de Brasil e Alemanha) sobre os Estados Unidos.

E como vocês apoiam quem quer vender na Alemanha?

A câmara é um prestador de serviço. Apoia, mas tem um custo, que é baixo, uns R$ 3 mil. Desenvolvemos projetos individuais para cada empresa, vemos o que está buscando e vemos no mercado alemão quais são os parceiros ideais. Com a InvestRS, esperamos ter mais missões de gaúchos na Alemanha.

Algum outro projeto?

O Senior Experts in Service. São aposentados alemães que levam o seu conhecimento para o mundo de forma gratuita. Fazemos essa intermediação com as empresas gaúchas para um projeto específico, que pode ser no chão de fábrica. Buscamos na Alemanha especialistas aposentados que estão dispostos a ajudar. A empresa paga apenas deslocamento, hospedagem e alimentação. Pelo serviço, não paga nada.

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* A coluna viajou a Hannover a convite da Fiergs.

Leia o que já foi publicado sobre a feira em Hannover.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)