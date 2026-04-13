Aos 58 anos, grupo compra concorrente e chega a 79 concessionárias de veículos

Operação da Mecasul em Ijuí é uma das que será assumida pelo Grupo Savar. Mecasul / Divulgação

Criado em 1968, o Grupo Savar comprou a rede de concessionárias Mecasul, concorrente da serra gaúcha. Unidades Mercedes-Benz de Caxias do Sul, Garibaldi, Nova Santa Rita, Ijuí e Santa Maria entram no portfólio da empresa, que passará a ter oito lojas da marca no Rio Grande do Sul. Também estão no negócio três centros de serviços para caminhões Michelin e uma operação de recapagem de pneus em Ijuí. O valor da compra, porém, não é informado.

Diretor-executivo, Joel Beckenkamp diz que os 300 funcionários da Mecasul serão absorvidos. As lojas vendem caminhões, ônibus e vans e a intenção é reformar algumas, mas não são informadas.

— Nosso cliente vai desde o pequeno transportador até o grande operador logístico — diz o executivo, citando ambulâncias e ônibus elétricos para prefeituras. — Porém, incerteza sobre preço do combustível, cenário político e financiamento caro deixam o empresário inseguro para renovar frota — pondera.

Com a aquisição, o Savar chega a 79 concessionárias. São 36 no Rio Grande do Sul e 43 em Santa Catarina, onde opera como DVA. Emprega 2,3 mil funcionários. Até o ano passado, o grupo chamava-se Savarauto.

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Coluna Giane Guerra (giane.guerra@rdgaucha.com.br)